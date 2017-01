TF1 23:25 bis 01:15 Sonstiges Vendredi, tout est permis avec Arthur Stereo 16:9 HDTV Merken Entouré d'une fine équipe multi-talents composée de Luigi Li, Géraldine Lapalus, Manu Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus, Arthur s'amuse. L'animateur a concocté pour ses amis une série d'épreuves fantasques et ludiques faisant appel à leur culture générale et, surtout, à leurs dons d'improvisation, de chant, de mime et de danse. Mimer les paroles d'une chanson, improviser une chorégraphie, trouver le sens d'un mot oublié ou d'une expression québécoise, jouer dans des situations inédites : autant de défis que tous relèveront avec bonne humeur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Luigi Li, Géraldine Lapalus, Manu Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli, Artus