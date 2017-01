France 3 22:30 bis 23:23 Sonstiges Opération Elysée La guerre des roses F 2016 Stereo 16:9 Merken Franz-Olivier Giesbert et ses équipes sont allés à la rencontre des militants de gauche, particulièrement des socialistes, qui oscillent entre division et unité. Au coeur des sections, il est témoin des débats entre héritiers de François Hollande et frondeurs. Plus que la présence de la Gauche au second tour de l'élection présidentielle, ce qui se joue est la survie du Parti socialiste. Il montre sans détour, et avec force, la bataille que se livre la gauche à l'approche de l'élection présidentielle. Non seulement au sein du Parti socialiste, mais également chez les réfractaires, comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou Yannick Jadot. In Google-Kalender eintragen Regie: David Unger