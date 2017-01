tagesschau24 22:00 bis 22:30 Reportage Soldaten im Zweifel Die Bundeswehr vor Libyen Soldaten im Zweifel - Die Bundeswehr vor Libyen D 2016 2017-01-22 03:02 Merken Das größte deutsche Kriegsschiff, der Einsatzgruppenversorger/EGV Berlin hat seit Ende Januar 245 Flüchtlinge aus zwei Schlauchbooten gerettet. Ralph Gladitz konnte sech Tage lang an Bord der Berlin drehen. Dabei konnte er sich völlig frei mit der Kamera auf dem Schiff bewegen und mit allen Soldaten sprechen. Wie sehen sie ihren Einsatz? Welche Zweifel beschleichen sie, wenn sie Flüchtlinge retten, die in Deutschland nicht mehr uneingeschränkt willkommen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vor Ort - Die Reportage Regie: Ralph Gladitz