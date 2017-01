tagesschau24 20:15 bis 20:45 Reportage Mittendrin: Bei der Bundeswehr D 2016 2017-01-22 01:15 Merken Schießtraining mit dem G36, Übungen zum Umgang mit Saboteuren und Eindringlingen auf militärischem Gelände: In der größten Heereskaserne Hessens in Schwarzenborn mischt sich die Reporterin Antonella Berta eine Woche unter die Rekruten und macht bei der Grundausbildung mit. Sie will verstehen, warum Menschen zur Bundeswehr gehen. Inzwischen arbeiten dort mehr als eine Viertel Million Deutsche. Sie lernt diejenigen kennen, die Auslandseinsätze nicht scheuen, die wissen, dass sie vielleicht auch zu einem Kriegseinsatz müssen, und sich als Soldat verpflichten. Die Begegnungen mit Rekruten, Soldaten und Offizieren bringen sie zum Nachdenken. Das Zusammenleben in der Kaserne, Ordnung, Gehorsam und Kameradschaft, der Umgang mit der Waffe, die Übungen im Schnee und die Regeln des Militärs bringen die überzeugte Pazifistin an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Antonella Berta