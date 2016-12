Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Angst heiligt die Mittel D 2015 2017-01-01 21:45 Stereo Untertitel HDTV Merken Eine Obdachlose wird vergewaltigt und tot auf einer Bank im Dorf Bassow bei Rostock aufgefunden. Für die Dorfgemeinschaft ist schnell klar, wer die Täter sind - Kukulies und Buschke, zwei erst kürzlich entlassene Straftäter, die zum Leidwesen der Bewohner in die Nachbarschaft gezogen sind. Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) stoßen allerdings schnell auf etliche Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen der Dorfgemeinschaft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke Kim Sarnau (Katrin König) Charly Hübner (Alexander Bukow) Uwe Preuss (Henning Röder) Andreas Guenther (Anton Pöschel) Josef Heynert (Volker Thiesler) Markus John (Martin Kukulies) Maciej Salamon (Peter Buschke) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Susanne Schneider Kamera: Martin Farkas Musik: Eckhart Gadow