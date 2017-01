KI.KA 12:30 bis 12:55 Trickserie Der kleine Nick Ehrlich währt am längsten / Puppenvater für einen Tag F, IND, D, LUX 2008-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ehrlich währt am längsten: Otto, Chlodwig und Nick rennen zur Schule, da findet Nick ein Portemonnaie. Das wenige Geld darin teilen sie auf, doch Roland kommt dazu und erklärt, wer Gefundenes nicht zurückgibt, ist ein Dieb, und man muss das Portemonnaie auf dem Polizeirevier abgeben. Das will Nick auch tun, doch Chlodwig und Otto kneifen. So geht Nick mit seinem Vater zur Polizei. Er übergibt das Portemonnaie Rolands Vater und der leitet eine "Ermittlung" ein, um den Jungen nicht zu enttäuschen. Nun muss nur noch der Besitzer gefunden werden... Puppenvater für einen Tag: Nick sieht Marie-Hedwig beim Tanzen zu und ist entzückt, jedoch nicht von der Tatsache, dass er mit ihren Puppen spielen soll. Er wird wütend, Marie-Hedwig ist beleidigt und will ihm erst verzeihen, wenn er zur Strafe einen Tag lang ihre Lieblingspuppe hütet. Nick willigt ein und muss die Puppe nun vor seinen Freunden verstecken, um sich nicht lächerlich zu machen. Natürlich klappt das nicht wie gedacht und schließlich nimmt die Puppe auch noch Schaden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Petit Nicolas Regie: Arnaud Bouron Drehbuch: Hervé Benedetti, Delphine Dubos, Hervé Pérouze, Olivier Perouze, Nicolas Robin