KI.KA 12:30 bis 12:55 Trickserie Der kleine Nick Die Burg / Nick geht einkaufen F, IND, D, LUX 2008-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Burg: Nick bittet seinen Vater um einen Karton, weil Otto und Chlodwig kommen und mit ihm zusammen Ritter spielen wollen, und dazu braucht man eine Burg. Doch Otto und Chlodwig finden, dass der Karton keine Burg ist, und so bastelt ihnen Nicks Vater eine nach ihren Vorschlägen immer schöner werdende Burg zusammen. Allerdings kommen die Jungen dabei nicht zum Spielen. Als dann die anderen Kumpels zufällig dazu stoßen, ist es klar, dass alle lieber Fußball spielen wollen. Dabei wird Ottos Ball zur Kanonenkugel und nach nur drei Schüssen ist die mühsam gebastelte Burg vollkommen zerstört... Nick geht einkaufen: Nick soll für seine Mutter Einkäufe machen und schwört, dass er alles behalten wird. Er soll gleich zurückkommen und nicht trödeln, doch unterwegs trifft er seine Freunde und natürlich vergisst er darüber seine Einkäufe. Als er dann doch im Geschäft ankommt, hat er nicht nur das Geld verloren, sondern auch vergessen, was er kaufen sollte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Petit Nicolas Regie: Arnaud Bouron Drehbuch: Hervé Benedetti, Delphine Dubos, Hervé Pérouze, Olivier Perouze, Nicolas Robin