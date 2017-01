RTL Télé Lëtzebuerg 09:00 bis 11:00 Magazin Tirlitivi - Planet Kids Merken Cartoons op Lëtzebuergesch, made in Luxembourg! Déi flottsten a witzegst Serië fir Kanner vu 6 bis 99, um Weekend all Rediffusiounen aus der Woch, relax fir jiddereen deen seng Liblings-Serie verpasst huet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 202 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 37 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 27 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 27 Min.