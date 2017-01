RTL2You 02:45 bis 03:05 Trickserie Digimon Fusion Chaos in der Inselzone J 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Nenes Hilfe gelangen Mikey und seine Freunde in eine andere Zone. Dort treffen sie auf Archelomon und ChibiTortomon. Von ihnen hoffen sie zu erfahren wo sich die Code-Krone befindet, mit deren Hilfe die Inselzone vor der Bagra-Armee beschützt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Digimon Fusion

