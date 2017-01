TF1 23:55 bis 02:00 Actionfilm Fast & Furious USA, D 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dans les rues de Los Angeles, Dominic Toretto et sa bande partagent le goût du risque et la passion de la vitesse. Amateurs de belles et puissantes voitures, ils participent, la nuit venue, à des rodéos urbains d'une violence extrême. A la suite de plusieurs braquages commis grâce à des voitures de sport, la police décide de mener l'enquête. Brian, un policier, est chargé d'infiltrer la bande de Toretto, suspecté tout comme son rival Johnny Tran. Mais pour pouvoir faire partie de la bande de Toretto, le policier doit subir des épreuves d'initiation. Une fois celles-ci réussies, il découvre que le monde des voitures et de la nuit l'attire dangereusement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia Toretto) Rick Yune (Johnny Tran) Chad Lindberg (Jesse) Johnny Strong (Leon) Originaltitel: The Fast and the Furious Regie: Rob Cohen Drehbuch: Gary Scott Thompson, Erik Bergquist, David Ayer Kamera: Ericson Core Musik: Brian Transeau Altersempfehlung: ab 16