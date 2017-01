RTL NITRO 00:30 bis 01:20 Magazin Top Gear GB 2016 HDTV Live TV Merken Die größte Autoshow der Welt ist mit einem komplett neuen Moderatorenteam und noch mehr PS-starker Action zurück. Chris Evans und Matt LeBlanc werden von der deutschen Rennfahrerin Sabine Schmitz, dem YouTube-Star Chris Harris, dem Formel-1-Experten der BBC, Eddie Jordan, und dem Automobiljournalisten Rory Reid unterstützt um die besten Autos der Welt zu testen. In der neuen sechsteiligen Staffel von Top Gear stellt sich das neue Moderatorenteam auf und abseits der Straße vielfältigen Herausforderungen, sei es, dass sie Musik-Superstars im Geländewagen auf das Dach Afrikas chauffieren, im offenen Three-Wheeler durch Großbritannien cruisen, den Rolls-Royce im Westen Irlands auf die Probe zu stellen oder in rustikal ausgestatteten Fahrzeugen gegen Off-Road-Rüpel antreten. Auch brandaktuelle Fahrzeuge werden getestet, wie derFurcht einflößende F12 TdF von Ferrari, der McLaren 675LT, der kampflustige BMW M2 und der schrille Aston Martin Vulcan. Auf der ganz neuen Teststrecke geben natürlich die größten Stars wieder allwöchentlich alles. Auch die geheimnisvolle Person im Rennanzug ist wieder dabei: The Stig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matt LeBlanc, Chris Evans, Eddie Jordan, Sabine Schmitz Originaltitel: Top Gear