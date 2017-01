RTL TVI 22:10 bis 23:45 Sonstiges Une pure affaire F 2011 Stereo Merken David Pelame, un avocat, la quarantaine, est marié à Christine depuis quelque temps déjà et leur union manque de souffle. Ses enfants lui mènent la vie dure, et les problèmes financiers ne cessent de s'accumuler. De plus, il réalise qu'il n'a pas réussi à réaliser ses rêves, à savoir devenir un grand avocat. Il est même complètement désabusé lorsque l'un de ses collègues les plus mordants, réussit à le coiffer sur le poteau... Mais le soir de Noël, sa vie va enfin changer ! Alors qu'il promène son chien, il découvre un sac rempli de cocaïne, ainsi qu'un téléphone portable recevant déjà beaucoup d'appels de clients en manque. C'est ainsi qu'il se lance progressivement dans la vente de stupéfiants et découvre le métier de " dealer ". Cette nouvelle occupation modifie son caractère et cet argent gagné si facilement redresse ses finances. Du coup, sa relation avec sa femme Christine s'améliore et sa vie familiale devient plus agréable. Il adopte même une certaine aisance à son travail, qui lui permet de mieux assumer son métier et d'écarter celui qui fut son concurrent... Mais alors que David commence à s'habituer à sa nouvelle activité, le véritable propriétaire du sac et de son précieux contenu, se manifeste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François Damiens (David Pelame) Pascale Arbillot (Christine) Laurent Lafitte (Brice Teller) Gilles Cohen (Patron) Didier Flamand (Michel) Nicolas Marie (Philippe Dalambert) Nicolas Marie (Philippe Dalambert) Originaltitel: Une pure affaire Regie: Alexandre Coffre Drehbuch: Alexandre Coffre, Matthew Kneale Musik: Eric Neveux