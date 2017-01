RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces évènements se déroulent de 11h00 à midi USA 2014 Stereo Merken Après quatre années de vaines recherches, Jack Bauer réapparaît sur les écrans de Steve Navarro, toujours aux aguets, qui réussit à le capturer facilement. Le Chef de la Cellule est fier de sa prise, mais l'agent Kate Morgan, qui connaît bien le dossier, se méfie et pense que Jack a un plan derrière la tête. C'est le cas en effet, car son arrestation n'est qu'un prétexte pour infiltrer les locaux de la CIA et sauver son amie Chloé O'Brian. Pendant ce temps, le Président Heller est en voyage à Londres afin de signer un accord au sujet de drones. En pleine mission, ceux-ci deviennent soudain incontrôlables... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Giles Matthey (Jordan Reed) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Jon Cassar Drehbuch: Evan Katz, Manny Coto Musik: Sean Callery