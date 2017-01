RTL TVI 22:15 bis 22:45 Mysteryserie Under the Dome Der stille Ruf USA 2015 Stereo Merken Dans une paisible bourgade des États-Unis, Chester's Mill, un dôme invisible apparaît soudain et englobe toute la ville. Les habitants sont pris au piège, ne peuvent plus sortir de la ville et personne ne peut y entrer. Une épreuve qui exige une solidarité totale, mais qui risque aussi de désintégrer la communauté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Originaltitel: Under the Dome Regie: Olatunde Osunsanmi Drehbuch: Alexandra McNally Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden