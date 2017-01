RTL TVI 20:25 bis 21:15 Mysteryserie Under the Dome Der nächste Schritt USA 2015 Stereo Merken Les survivants ont suivi Melanie, en direction de la lumière blanche, et se retrouvent en dehors du dôme qui ne tarde pas à exploser... Un an plus tard, Barbie a refait sa vie. Il a une nouvelle amie, Eva Sinclair, et travaille pour une société de sécurité chargée de retrouver des personnes kidnappées. Lors de la commémoration organisée à Chester's Mill en l'honneur des personnes disparues, Barbie pressent un danger imminent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Originaltitel: Under the Dome Regie: Peter Leto Drehbuch: Adam Stein Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16