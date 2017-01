Schweiz 2 23:20 bis 01:05 Thriller Bank Job GB, USA, AUS 2008 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anfang der 1970er-Jahre. Terry (Jason Statham) ist als Verkäufer exklusiver Autos mässig erfolgreich und steht bei der Londoner Unterwelt in der Kreide, als ihm die schöne Martine (Saffron Burrows) einen todsicheren Tip gibt: Weil in der Lloyds Bank in der Baker Street eine neue Alarmanlage installiert wird, ist der Safe eine ganze Woche lang so gut wie ungesichert. Die Aussicht auf einen sauberen Raub ohne Waffengewalt sowie Geld und Schmuck im Wert von Millionen locken Terry ungemein. Mit seinen Komplizen mietet er sich in ein Geschäft zwei Türen weiter ein und gräbt sich nach minutiöser Vorbereitung durch einen Tunnel direkt in die Schatzkammer vor. So beschwerlich der Einbruch gewesen sein mag, ist er doch ein Klacks gegen das, was folgt. Martine ist nämlich selbst nur Spielball einflussreicher Hintermänner, die es auf ein kompromittierendes Foto eines Mitglieds des Königshauses abgesehen haben. Die Schliessfächer bergen noch weitere, höchst gefährliche Geheimnisse, so auch Beweise für Schmiergeldzahlungen an die Londoner Polizei. Mächtige Vertreter von Staat und Unterwelt fürchten, dass ihre schmutzigen Geheimnisse ans Licht kommen, und eröffnen die Jagd auf Terrys Bande. Als "walkie-talkie bank job" ist anno 1971 ein Bankraub in die britische Kriminalgeschichte eingegangen, dem ein Hobbyfunker auf die Spur kam, der zufällig auf den Funkverkehr der durch einen Tunnel eingestiegenen Einbrecher stiess. Es kam nur zu vereinzelten Verurteilungen, und der Grossteil der Beute konnte nie sichergestellt werden. Die Story verschwand rasch aus den Medien, weil ein staatliches Dekret den Mantel des Schweigens über dem Einbruch und dem Inhalt des Safes ausbreitete. Der temporeiche und gepflegt auf Seventies getrimmte Gangsterfilm von Roger Donaldson ("Dante's Peak", "The Recruit") spinnt eine raffinierte Verschwörungstheorie und bevölkert sie mit einer Fülle von Schuften beider Seiten des Gesetzes, die er genüsslich aufeinander loslässt. Neben dem auf solch süffige Gangsterrollen abonnierten Jason Statham in der Hauptrolle hinterlässt Saffron Burrows als seine unberechenbare Komplizin einen bleibenden Eindruck. Die attraktive Enddreissigerin verdiente ihre Sporen in britischen Fernsehproduktionen der Neunziger ab und wurde 1999 im Hai-Thriller "Deep Blue Sea" weltweit einem grösseren Publikum bekannt. Neben Kinoproduktionen wie "Frida" und dem 9/11-Drama "Reign Over Me" drehte Saffron Burrows immer wieder Serien, so auch "Boston Legal" und "Law & Order: Criminal Intent". Die gebürtige Londonerin ist seit 2009 US-Amerikanerin und lebt in Los Angeles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Terry Leather) Saffron Burrows (Martine Love) Stephen Campbell Moore (Kevin Swain) Daniel Mays (Dave Shilling) James Faulkner (Guy Singer) Alki David (Bambas) Michael Jibson (Eddie Burton) Originaltitel: The Bank Job Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Dick Clement, Ian La Frenais Kamera: Michael Coulter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12