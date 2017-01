France 2 00:20 bis 01:20 Sonstiges Janvier 2015, au coeur des attaques F 2016 16:9 HDTV Merken Les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont plongé la France dans un état de choc et résonné dans le monde entier. Complément d'Enquête propose un récit complet, chronologique, de ces 54 heures, avec des images inédites des attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, ainsi que des scènes filmées dans les postes de commandements des forces de l'ordre. Certains témoins directs parlent pour la première fois devant une caméra, comme le médecin chef des pompiers, entré le premier dans la rédaction de Charlie Hebdo après le massacre, le touriste allemand qui a croisé les frères Kouachi pendant leur fuite. Un employé municipal raconte son corps à corps avec Amedy Coulibaly après l'assassinat de la policière à Montrouge. D'anciens otages de l'Hyper Cacher témoignent également. In Google-Kalender eintragen