Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Ich bin ein Soldat des Kinos" Merken Er selbst nennt sich so: "Soldat des Kino". Und so steht auch die dem Regisseur Werner Herzog gewidmete Retrospektive des Filmarchivs Austria unter dieser Überschrift. Von 12. Jänner bis 1. März kann sich ein interessiertes Publikum der filmischen Naturgewalt der Herzog'schen Filme aussetzten. Der 1942 in München als Werner Herzog Stipetic geborene Filmemacher gilt seit Ende der 1960-er Jahre als einer der originellsten, intensivsten und avantgardistischsten Regisseure der Welt. Mit Filmen wie "Auch Zwerge haben klein angefangen", "Fitzcarraldo" oder "Cobra Verde" hat er Geschichte geschrieben. Und bis heute nicht aufgehört, Filme zu machen. Im Moment beschäftigt Werner Herzog sich mit Vulkanen. Sie spielen eine Rolle in seinem jüngsten Spielfilm "Salt And Fire" und stehen im Zentrum seiner Dokumentation "In den Tiefen des Infernos". Am 26.1. ist er zu Gast bei Renata Schmidtkunz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Werner Herzog (Filmregisseur, Opernregisseur, Filmproduzent, Schauspieler und Schriftsteller)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 136 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 81 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 61 Min.