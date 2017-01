Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören "Non piu mesta" - Gioachino Rossinis "La Cenerentola" im Spiegel der Aufnahmen-Historie Merken Auch sie ist ein beliebtes Stück und nur im Vergleich zur alle Dimensionen sprengenden Schallplatten-Vergangenheit des "Barbier von Sevilla" ein Aschenbrödel: Rossinis "La Cenerentola". Statt auf Italienisch kann man sie auch auf Russisch haben, statt mit einem "contralto" besetzt (Geltrude Righetti, die "Ur"-Cenerentola, war auch die erste Rosina im "Barbiere" gewesen) mit einer Sopranistin - chacun à son gout! Die "Cenerentola"-Diskographie nimmt in den 1940er/50er Jahren Fahrt auf, erreicht mit Teresa Berganza und Agnes Baltsa Höhepunkte, bringt Cecilia Bartoli, Jennifer Larmore und Joyce DiDonato ins Spiel, während bei den Herren auch schon in früheren Einspielungen Entdeckungen zu machen sind: Cesare Valletti, Ugo Benelli, Juan Oncina. Jedenfalls ein weites Feld für Entdeckungen und musikalisch begründete Luftsprünge: "Non piu mesta"! In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel