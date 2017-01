ATV 22:20 bis 00:05 Actionfilm Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe D 2004 2017-01-25 02:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die große Leidenschaft der 20-jährigen Mia sind Autos. Nicht nur hat sie ein Händchen beim Reparieren der heißen Boliden, sie ist auch nicht mehr einzuholen, wenn sie mal ordentlich aufs Gas tritt. Seit langem ist ihr größter Traum daher, bei der Rallye Paris-Dakar mitzufahren. Als jüngste Fahrerin der Geschichte wäre sie die absolute Sensation am Start. Da lernt Mia die Fahrlehrerin Sherin kennen, die sie prompt zu geheimen, nächtlichen Autorennen mitnimmt. Benzingeruch, getunte Motoren und verbrannter Gummi - hier ist Mia an der richtigen Stelle, um ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Wäre da nicht der Fahrer Cosmo, der ihr ganz gehörig den Kopf verdreht.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicitas Woll (Mia) Sebastian Ströbel (Cosmo) Nina Tenge (Sherin) Rebecca Mosselman (Liane) Teresa Weißbach (Britt) Florian Fischer (Schraube) Jürgen Tonkel (Obermaier) Originaltitel: Abgefahren Regie: Jakob Schäuffelen Drehbuch: Axel Melzener, Jörn Precht, Frank Weiss Kamera: Sonja Rom Musik: Chris Heyne, Zdenek Kotala Altersempfehlung: ab 12