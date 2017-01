hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik "Zeitgenössisch werden" - Ausbildungswege Neue Musik (3): "Kinder schaffen Neues" - Nachwuchskonzepte von heute Merken Neue Musik ist eine Kopfgeburt, für Kinder und Jugendliche theoretisch kaum zu erfassen und darum von Lehrenden auch nur schwer zu vermitteln? Irrtum. Jugendliche können sehr wohl fasziniert sein von dieser "abgefreakten" Musik. Gerade weil sie ein vielfältiges Reservoir an Möglichkeiten darstellt, Fantasie und Kreativität aktiv zu fördern. Doch in der Schule ist Neue Musik im Regelfall eine Ausnahme. Denn um ihr Potenzial nutzen zu können, müssen auch Lehrer kreativ werden und bereit, die durch Versäumnisse in der Ausbildung entstandenen Lücken zu schießen und sichere Hörplätze zu verlassen. In Google-Kalender eintragen

