ORF 1 20:15 bis 21:45 Krimi Alles Fleisch ist Gras A 2014 Nach dem Roman von Christian Mähr Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Erpressung, dann verschwindet ein Mann im Häcksler der Abwasserreinigungsanlage Dornbirn. Ein Unfall soll es sein aber der mit allen Wassern gewaschene Polizist Weiss durchschaut die Sache von Anfang an. Das war Mord. Und die Methode, einen Menschen industriell zu Gras zu verwandeln, hat Potential. Anstatt den Verdächtigen festzunehmen, macht er ihm einen überraschenden Vorschlag. So könnte man in Zukunft das ganze Ländle sauber halten. Drehbuch: Agnes Pluch nach dem Roman von Christian Mähr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Böck (Anton Galba) Tobias Moretti (Nathan Weiss) Petra Morzé (Hilde Galba) Harald Schrott (Ingomar Kranz) Sabine Waibel (Adele Stadler) Anna Unterberger (Helga Sieber) Christoph Grissemann (Konrad Mugler) Originaltitel: Alles Fleisch ist Gras Regie: Reinhold Bilgeri Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: Tomas Erhart Musik: Raimund Hepp

