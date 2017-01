DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Freitag lernt sprechen" Merken Robinson führt Freitag in seine Sprache ein, bringt ihm Wörter und Redensarten bei. Er genießt die Überlegenheit, spielt sie immer wieder aus gegen Freitag, der kaum etwas versteht. Robinson wählt aus, was er Freitag an Sätzen beibringen will: Freitag darf durch die Sprache nicht lernen, sich zu befreien. Also wird Robinson mit ihm eine Sprache einüben, die das Herrschaftsverhältnis auf der Insel nicht infrage stellen oder gar auflösen kann. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Helmut Lohner, Milo Pavlovic Regie: Friedhelm Ortmann