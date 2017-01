ORF 3 22:10 bis 23:00 Diskussion Inside Brüssel Trump gegen alle? / Trumpismus in Europa / Maut-Rebellion gegen Deutschland A 2017 Stereo 16:9 Merken Im Europäischen Parlament in Brüssel diskutiert Peter Fritz mit den EU-Abgeordneten Barbara Kappel (FPÖ) und Markus Ferber (CSU) sowie mit Ruth Berschens (Handelsblatt) und Janis Emmanouilidis (European Policy Centre) über diese Themen:Trump gegen alle?Was bedeutet "Amerika zuerst"? Gerät Europa ins Hintertreffen, wenn die USA unter Trump den Vorrang für sich beanspruchen?Trumpismus in EuropaEuropapolitiker von Rechtsaußen sehen Trumps Wahl als Signal an. Können sie mit Rückenwind rechnen?Maut-Rebellion gegen DeutschlandÖsterreich zieht mit Deutschlands Nachbarstaaten gegen die Maut zu Felde - wie wird Deutschland reagieren?Inside Brüssel, Donnerstag, 26.1., 22.10 Uhr, ORF III. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Fritz Gäste: Gäste: Barbara Kappel (FPÖ, EU-Abgeordnete), Markus Ferber (CSU), Ruth Berschens (Handelsblatt), uanis Emmanouilidis (European Policy Centre) Originaltitel: Inside Brüssel

