ORF 3 20:15 bis 21:20 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen Neuer Präsident, neue Parteipläne, neue Landeshauptleute - Was kommt 2017 auf uns zu? A 2017 Stereo 16:9 Merken Neuer Präsident, neue Parteipläne, neue Landeshauptleute - Was kommt 2017 auf uns zu? Knapp eine Woche nach US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag der neue österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Rund um die Wahlen wurde hierzulande schon viel über eine Einschränkung der Rechte des Bundespräsidenten nachgedacht. Neben einer Wahlrechtsreform wird auch über Mindestlohn, Sparpaket und Steuern diskutiert. Mit Bundeskanzler Christian Kern scheint ein neuer Stil der Präsentation Einzug gehalten zu haben. In den USA bringt die Ära Trump jedenfalls einen anderen Umgang mit der Presse. Kritischen Fragen stellt sich Trump nicht gerne. Er sei im Krieg mit den Medien, so der US-Präsident. Was bedeutet das für die Beziehung zwischen Medien und Politik? Und kommt die heimische Regierung jetzt in Schwung? Folgen den Plänen auch Taten? Welche politische Bedeutung hat der Rücktritt von Erwin Pröll? Darüber diskutieren ORF III Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Journalist Peter Pelinka mit Martina Salomon (Stv. Chefredakteurin Kurier), Esther Mitterstieler (designierte Chefredakteurin News), Rainer Nowak (Chefredakteur Die Presse), Christian Nusser (Chefredakteur Heute) und Gerold Riedmann (Chefredakteur Vorarlberger Nachrichten). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingrid Thurnher, Peter Pelinka Gäste: Gäste: Martina Salomon (Stv. Chefredakteurin Kurier), Esther Mitterstieler (designierte Chefredakteurin News), Rainer Nowak (Chefredakteur Die Presse), Christian Nusser (Chefredakteur Heute), Gerold Riedmann (Chefredakteur Vorarlberger Nachrichten) Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen

