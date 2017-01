Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Das lange Schweigen. Eine Expertenkommission erforscht den sexuellen Missbrauch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe der DDR / Alles nur Lüge? Sozialpsychologen der Uni Mainz forschen zu Verschwörungstheorien / Ein Produkt mit Aussagekraft. Wissenschaftler untersuchen die Kulturgeschichte der Zigarette / Unterschätzt oder überschätzt? Eine Tagung in Leipzig über die Wirkung von Medien in der Zeitgeschichte / Von der technischen bis zur politischen Revolution. Wissenschaftler diskutieren im "Salon Sophie Charlotte" über die Popularität des Revolutionsbegriffs Merken Das lange Schweigen. Eine Expertenkommission erforscht den sexuellen Missbrauch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe der DDR / Alles nur Lüge? Sozialpsychologen der Uni Mainz forschen zu Verschwörungstheorien / Ein Produkt mit Aussagekraft. Wissenschaftler untersuchen die Kulturgeschichte der Zigarette / Unterschätzt oder überschätzt? Eine Tagung in Leipzig über die Wirkung von Medien in der Zeitgeschichte / Von der technischen bis zur politischen Revolution. Wissenschaftler diskutieren im "Salon Sophie Charlotte" über die Popularität des Revolutionsbegriffs In Google-Kalender eintragen