Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit "Aus der Ferne. Neue Georgische Lyrik". Hrsg. von Matthias Unger Merken Georgien ist ein Land, in dem die Lyrik eine ungleich wichtigere Rolle spielt als in Deutschland, und es ist Gastland der Frankfurter Buchmesse 2018. Bereits jetzt liegt in einer schön gestalteten Edition der Berliner Corvinus Presse ein Band mit sechs der zur Zeit bedeutendsten georgischen Dichterinnen und Dichter, vor. Fünf von ihnen gehören der "Generation Wende" an: Sie begannen in der postsowjetischen Ära der 80er- und 90er-Jahre und zeichneten die Veränderungen dieser Zeit in ihre Dichtung ein, indem sie mit der ideologischen Bevormundung und ebenso mit der reichen Formtradition der georgischen Dichtung brachen. So erschließen sie der georgischen Lyrik formal und inhaltlich neue Bereiche. Die sechste im Bunde ist Ela Goshiashvili, die Grande Dame der georgischen Lyrik, mit deren Gedichten die jüngeren Dichter aufwuchsen - ihrem Langgedicht "Aus der Ferne" ist auch der Titel dieser Sammlung entnommen. Nach einem kurzen Eingangsgespräch liest und kommentiert der Dichter und Übersetzer Norbert Hummel die Gedichte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Norbert Hummelt (Es liest)