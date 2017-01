ORF 2 20:15 bis 21:05 Familienserie Weißblaue Geschichten Wenn einer eine Reise tut / Ein ganz besonderer Empfang D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Verreisen und Ankommen sind ja oft zwei Seiten derselben Medaille. Toni erfüllt sich in seiner Pension einen Lebenstraum und reist mit seinem Wohnmobil Richtung Norden, die nächsten Monate will er in Skandinavien verbringen. Doch er kommt nicht weit, schließlich gibt es immer wieder gute Gründe, die Abfahrt noch ein wenig aufzuschieben - einer davon heißt Elfi Baumgartner. Und plötzlich weiß Toni wohin ihn die Reise führt. Das wussten früher auch die Gäste des Hotels "Sonnengut". Doch die Touristen von heute stehen mehr auf Klettern und Rafting als auf Grillen und Kutschfahrten. Also suchen Thorsten, der Sohn des Seniorchefs und Julia, die junge Mitarbeiterin des Hotels, hinter dem Rücken des Vaters gemeinsam nach Alternativen - und stellen fest, dass sie füreinander mehr als nur beruflichen Respekt empfinden. Buch: Anette Schöneberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Düwel (Elfi Baumgartner) Philipp Sonntag (Toni Brunner) Fritz von Friedl (Kurt Lorenz) Eva-Maria Reichert (Julia Richter) Oliver Scheffel (Thorsten Brandner) Christian Hoening (Joachim Brandner) Annelinde Gerstl (Petra Brandner) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Werner Siebert Drehbuch: Anette Schöneberger

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 258 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 133 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 78 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 58 Min.