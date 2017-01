Schweiz 2 21:50 bis 22:20 Unterhaltung Ueli Steck - Alle 4000er der Alpen Ueli Steck und Michi Wohlleben Alle 4000er der Alpen (2/2) - CH 2015 2017-01-26 04:00 Stereo HDTV Merken Der Alpinist Ueli Steck will mit dem deutschen Seilpartner Michi Wohlleben alle 4000er der Alpen in einem Sommer besteigen. Das sind 82 Gipfel, verteilt auf die Schweiz, Italien und Frankreich. Die beiden Bergsteiger wollen die ganze "Tour des Alpes" ohne Fahrzeuge oder Bahnen absolvieren, das heisst sich mit dem Velo vorwärts bewegen und alle Anstiege zu Fuss machen, das sind insgesamt 100 000 Höhenmeter und rund tausend Radkilometer. Die Challenge ist somit nicht nur eine alpinistische, sondern vor allem auch eine athletische Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sommer-Challenge

