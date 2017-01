Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Anatomie von Verschwörungstheorien "Verschwörernation" USA: Trump - 9/11 - JFK / Schweizer Historiker hinterfragt 9/11 / Das Internet als Brandbeschleuniger / Die zionistischen Protokolle CH 2017 Stereo HDTV Merken "Verschwörernation" USA: Trump - 9/11 - JFK: In den USA ist der Glaube an Verschwörungstheorien besonders stark verbreitet. Donald Trump hat Verschwörungstheorien im Wahlkampf gezielt und strategisch eingesetzt. Ob der Mord an Kennedy, die Mondlandung oder die Terroranschläge vom 11. September, die USA haben eine besondere Nähe zu Verschwörungstheorien. Schweizer Historiker hinterfragt 9/11: Der Schweizer Historiker Daniele Ganser ist eine grosse Nummer, wenn es um die Kritik an der offiziellen Erklärung der Terroranschläge vom 11. September geht. Ganser ist populär, seine Vorträge sind ausverkauft, Hunderttausende folgen ihm auf YouTube. Was sind seine Argumente, wie wurde er zum 9/11-Kritiker und ist er deswegen ein Verschwörungstheoretiker? Das Internet als Brandbeschleuniger: Das Internet hat die Verbreitung von Verschwörungstheorien beschleunigt und globalisiert. Dabei spielen privat finanzierte Onlinekanäle eine wichtige Rolle. Sie können extreme Meinungen vertreten, sind nicht zur Ausgewogenheit verpflichtet und bilden so eine Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medien. Eine Analyse am Beispiel der Verschwörungstheorie zum Klimawandel. Die zionistischen Protokolle: Manche Verschwörungstheorien sind harmlos, andere extrem gefährlich - zum Beispiel die Theorie einer jüdischen Weltverschwörung. Dargelegt ist sie in einer gut hundert Jahre alten Brandschrift, den "Protokollen der Weisen von Zion". Der Text ist eine klare Fälschung. Das hat die Nazis allerdings nicht davon abgehalten, damit die Judenverfolgung zu legitimieren. Und auch heute noch missbrauchen Antisemiten rund um die Welt den Text zur Hetze gegen Jüdinnen und Juden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein

