Silverline 20:15 bis 22:30 Abenteuerfilm Myn Bala KAS 2012 20 40 60 80 100 Merken Zentralasien im 18. Jahrhundert: Die Mongolischen Horden, Nachfahren von Dschingis Khan, beherrschen die Steppe. Sie überfallen auch das Dorf des jungen Sartai und töten dessen Familie. Jahre später ist Sartai zu einem Krieger herangewachsen, der sich nicht mehr länger in den Bergen verstecken will. Mit seinen zwei besten Freunden schwört er, die Mongolen zu vertreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Assylkhan Tolepov (Sartay) Ayan Utepbergenov (Taimas) Kuralay Anarbekova (Korlan) Tlektes Meiramov (Nazar) Toleubek Aralbai (Rakhimjan) Nurlan Alimzhan (Kassym) Aliya Telebarisova (Zere) Originaltitel: Zhauzhürek myng bala Regie: Akan Satayev Drehbuch: Timur Zhaksylykov, Jayik Sizdikov, Muhammed Mamyrbebov Kamera: Khasan Kydyraliyev Musik: Renat Gaisin Altersempfehlung: ab 16

