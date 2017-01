Silverline 22:05 bis 23:45 Actionfilm Pusher 2 - Respect - With blood on my hands DK 2004 20 40 60 80 100 Merken Kleinganove Tonny ist gerade aus dem Knast entlassen worden und versucht, sein Leben zu regeln. Sein größter Wunsch ist es, den Respekt seines Vaters, eines stadtbekannten Gangsters, zu gewinnen. Doch schnell läuft alles anders als geplant. Tonny versinkt in einem Berg von Schulden, die er unmöglich bezahlen kann, und zu allem Überfluss präsentiert ihm seine drogensüchtige Ex-Freundin auch noch ein Kind. Kein Wunder, dass ihm die Sicherungen durchbrennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Tonny) Leif Sylvester (Smeden) Zlatko Buric (Milo) Anne Sørensen (Charlotte) Kurt Nielsen (Kurt) Linse Christiansen (Jeanette) Dan Dommer (Der Alte) Originaltitel: With Blood on My Hands: Pusher II Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Nicolas Winding Refn Kamera: Morten Søborg Musik: Peter Peter Altersempfehlung: ab 16