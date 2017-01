Silverline 20:15 bis 22:05 Actionfilm Pusher DK 1996 20 40 60 80 100 Merken Drogendealer Frank macht einen großen Deal mit Dope, das er nicht bezahlt hat. Die Polizei kommt dazwischen und Frank versenkt den Stoff im See. Seinem Lieferanten Milo schuldet er jetzt eine Menge Kohle, die er innerhalb von wenigen Tagen auftreiben muss. In der Unterwelt von Kopenhagen versucht Frank verzweifelt an Geld zu kommen während Milos Jungs ihm schon auf den Fersen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Tonny) Kim Bodnia (Frank) Zlatko Buric (Milo) Laura Drasbæk (Vic) Slavko Labovic (Radovan) Peter Andersson (Hasse) Vanja Bajicic (Branko) Originaltitel: Pusher Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Nicolas Winding Refn, Jens Dahl Kamera: Morten Søborg Musik: Povl Kristian, Peter Peter Altersempfehlung: ab 16

