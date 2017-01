N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation Tokaido Shinkansen - Japans Superschnellzug GB 2016 Merken Schnell wie eine Patronenkugel rast der Tokaido Shinkansen über das japanische Festland. Auf seiner über 500 Kilometer langen Strecke muss er in der Lage sein, Überschwemmungen und sogar Erdbeben zu trotzen - und das bei einer Höchstgeschwindigkeit von 285 Kilometern pro Stunde. Betrieb und Wartung des Superschnellzugs sind ein Mammutprojekt. Die N24-Doku begleitet die Techniker und das Bordpersonal, die den "Bullet Train" trotz schwerster klimatischer Bedingungen täglich am Rollen halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie