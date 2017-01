N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Hochexplosiv: Wie leicht lässt sich der Sprengstoff TATP herstellen? Hochexplosiv: Wie leicht lässt sich der Sprengstoff TATP herstellen? D 2015 Merken Seit 2006 sind Flüssigkeiten im Handgepäck nur noch eingeschränkt erlaubt. Doch macht diese neue Regelung das Fliegen wirklich sicherer? "Welt der Wunder" geht der Herstellung des Explosivstoffes TATP auf den Grund. Außerdem: Wörtlich genommene Schöpfungslehre - was bewegt die Anhänger des Kreationismus? Spinnenphobie - wie können Betroffene ihre Angst in den Griff bekommen? Und: Stimulierende Trüffel - was ist dran an der aphrodisierenden Wirkung des teuersten Pilzes der Welt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

