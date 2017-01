N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Mayday - Flammen im Frachtraum CDN 2012 Merken Am 11. Mai 1996 stürzt Flug 592 kurz nach dem Start in Miami über den Everglades ab. 110 Menschen sterben bei der Katastrophe. Als sich herausstellt, dass unsachgemäß verpackte Sauerstoffgeneratoren Feuer gefangen hatten, gerät die US-Luftfahrtbehörde in die Kritik. Der Vorwurf: Sicherheitsrichtlinien, die das Unglück des ValuJet-Fluges hätten verhindern können, seien nicht umgesetzt worden. Die Doku zeigt Originalaufnahmen und stellt die Arbeit der Unfall-Ermittler nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Janet Porter (Captain Candi Kubeck) David Huband (First Officer Richard Hazen) Jefferson Brown (NTSB Investigator Greg Feith) Steven L. Bird (NTSB Investigator Merritt Binky) Jack Grinhaus (NTSB Investigator Malcolm Brenner) David Tompa (NTSB Investigator Jim Henderspm) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Su Rynard Drehbuch: Christopher Blow Musik: Anthony Rozankovic