N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation Mayday - Crash im Nebel CDN 2011 Merken Am 8. Oktober 2001 kommt es während extrem dichten Nebels zu einem tragischen Unglück auf dem Flughafen Mailand-Linate: Als Flug 686 der SAS Scandinavian Airlines abheben will, kollidiert die MD-87 auf der Startbahn mit einem anderen Flieger. Alle Insassen und vier Bodenmitarbeiter kommen ums Leben. War der Nebel die einzige Ursache für den Unfall? Welche Verantwortung tragen die Fluglotsen? Die Ermittlungen zeigen, wie die Katastrophe vielleicht hätte verhindert werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation