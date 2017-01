n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wildnis Großstadt - Elefanten in der Siedlung USA 2014 2017-01-26 00:10 16:9 HDTV Merken Auf der Suche nach Wohnraum dringen Menschen oftmals stark in den Lebensraum der heimischen Tierwelt ein. Pumas wurden bereits an der kalifornischen Küste gesichtet. In und um Botswana fürchten sich die Menschen vor umherwandernden Elefantenherden. Es gibt sogar eine Stadt auf der Erde, in der man Adler fürchtet, weil sie Menschen angreifen sollen. Die n-tv Dokumentation sieht genauer hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urban Jungle

