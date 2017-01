RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Kind USA 2006 2017-01-25 01:15 HDTV Merken Während eines Schulausflugs verschwinden zwei Jugendliche, der dreizehnjährige Connor Wesley und die siebzehnjährige Janey Speer. Die Polizei geht zunächst von einer Entführung aus. Aber Connor hat sich nur einen Spaß erlaubt. Er hat bei Baseballwetten dreihundert Dollar verloren und wollte das Geld mit der fingierten Entführung von seinem Vater zurückbekommen. Janey Speer bleibt jedoch verschwunden. Die SVU erfährt, dass das Mädchen unter dem Turner-Syndrom leidet, einer Krankheit, die sie viel jünger aussehen lässt, als sie in Wirklichkeit ist. Sie sieht aus wie eine Zehnjährige und wird im Laufe ihres Lebens auch kaum größer werden. Als man Janey endlich findet, bezichtigt man den Assistenten ihres Vaters, Greg Hartley, der Vergewaltigung. Er hatte zwar Sex mit Janey, aber die Ermittlungen ergeben, dass die Initiative von ihr ausging. Sie liebt Greg und will mit ihm zusammen leben. Vor allem aber will sie ein Baby, denn schon in wenigen Jahren wird ihre Fruchtbarkeitsphase vorbei sein. Ihre Eltern sind geschockt, können aber nichts gegen Janeys Entscheidung unternehmen, weil sie bereits alt genug ist, um selbst über ihr Leben zu entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Tamara Tunie (Melinda Warner) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Don Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: James Hayman Drehbuch: Allison Intrieri, Dick Wolf Kamera: Geoffrey Erb Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16