RTL 20:15 bis 21:15 Comedyserie Der Lehrer Du vermisst sie wirklich, oder? D 2016 2017-01-26 01:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gegensätze ziehen sich an. Seit kurzem schweben die taffe Aktivistin Anne und der Schul-Star Marc gemeinsam auf Wolke sieben. Dass Marc wohl deshalb beim Basketball kaum noch den Korb trifft, findet Vollmer halb so wild. Zumindest bis er erfährt, dass Marc absichtlich verliert, um sich von der Gegenmannschaft seine Pokerschulden bezahlen zu lassen. Durch wohlwollende Konfrontation kann Vollmer Marc dazu bringen, sich sein Spiel-Problem einzugestehen und es Anne zu beichten. Anne möchte unbedingt für Marc da sein, doch Stefan ahnt, dass der jungen Liebe einiges bevor steht. Stefan will nicht wahrhaben, dass er Karin vermisst. Karin wiederum geht es derweil an der neuen Schule richtig gut und sie unternimmt viel mit den neuen Kollegen. Dass Barbara und Karl darauf nun auch noch eifersüchtig sind, geht Stefan schnell auf die Nerven. Er möchte ihnen zeigen, dass Karin sich in Wahrheit zu Tode langweilt und fährt kurzentschlossen nach Lemgo... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hendrik Duryn (Lehrer Stefan Vollmer) Jessica Ginkel (Lehrerin Karin Noske) Gabriel Merz (Michael) Nadine Wrietz (Barbara Knopmacher) Andrea L'Arronge (Charlotte Noske) Ulrich Gebauer (Lehrer Günther Rose) Nick Romeo Reimann (Marc) Originaltitel: Der Lehrer Regie: Peter Gersina Drehbuch: Oliver Welter, Marko Lucht, Yannick Posse

