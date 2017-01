RTL 20:15 bis 22:15 Show Deutschland sucht den Superstar Casting (7/12) D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kandidaten der siebten Sendung: Natalie Ehrlich 31 Jahre, aus Helsa Beruf: Geschäftsleiterassistenz (Volvo) Song: "I Put A Spell On You" von Annie Lennox Juryjoker: Dieter Bohlen Wenn mir irgendetwas an mir nicht gefällt, und das ist fast alles, dann lasse ich das einfach machen, und dann ist es schön.' Natalie steht offen dazu, dass an ihr nicht alles echt ist. Bei ihren Zähnen, Haaren, Brüsten und auch Lippen hat die hübsche Brünette nachhelfen lassen. Bei DSDS will sie aber nicht nur mit ihrem Äußeren überzeugen sondern auch mit ihrer Stimme. Schafft es die Hessin mit dem Song "I Put A Spell On You" von Annie Lennox in die nächste Runde? Nadine Meyer 23 Jahre, aus Berlin Beruf: Auszubildende zur Einzelhandelskauffrau Song: "Fehlerfrei" von Helene Fischer Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich singe eigentlich schon immer, seit meinem 5. Lebensjahr. Und seit meinem 6. Lebensjahr möchte ich bei DSDS mitmachen." Für die 23-jährige Auszubildende aus Berlin geht mit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Traum in Erfüllung. "Mein größter Traum ist es vor Dieter zu stehen, weil ich mag den Dieter." Vor dem Urteil des Pop-Titanen hat Nadine dabei allerdings keine Angst. "Ich finde den toll und finde die Sprüche auch immer toll. Und ich finde sie auch angemessen . wenn man sich der Meinung stellt, dann soll man auch damit leben können, was er sagt. Man weiß ja, dass er klar und direkt ist." Um für ihren großen Auftritt vor der Jury in die richtige Stimmung zu kommen, lässt Nadine sich erstmal beim Frisör ihre Haare verschönern. "Wenn die Haare jetzt so toll sitzen, das gibt einem auch nochmal mehr Selbstbewusstsein und ein besseres Gefühl gleich vor der Jury." Ob die neue Frisur Nadine bei ihrem Auftritt helfen wird? Alexandros Liopiaris 26 Jahre, aus Nürnberg Beruf: Selbstständig Song: 'Frauen regier'n die Welt' von Roger Cicero Juryjoker: Michelle Der gebürtige Franke ist in einer Gastro-Familie aufgewachsen und führt heute sein eigenes Wirtshaus in Nürnberg. Seine zweite Leidenschaft gehört der Musik und schon lange hat der 26-Jährige sich auf sein großes Ziel vorbereitet, es in den Recall zu schaffen. "Ich habe die letzten Nächte nur geprobt. Ich will auf jeden Fall auf die gelbe Wand." Alexandros freut sich auf seinen Auftritt bei DSDS, ist aber auch sehr aufgeregt: "Es ist ein ganz komisches Gefühl. So wie verlieben, diese Schmetterlinge im Bauch." Mit dem Song 'Frauen regier'n die Welt' von Roger Cicero will der Nürnberger die Jury begeistern. Dieses Genre ist für ihn aber ungewöhnlich. "Ich komme ursprünglich von Rock, hab mich jetzt ein bisschen Richtung Jazz, Blues orientiert." Ob dieser Stilwechsel die richtige Idee für das DSDS-Casting ist? Zunächst ist Shirin aber an etwas anderem interessiert: "Ein Mann mit so toller Haut, sieht man auch nicht oft." Napoleon Schwan 27 Jahre, aus Berlin Song: "Ganz in Weiß" von Roy Black Juryjoker: Dieter Bohlen "Liebe Jury, so wahr ich Napoleon heiße, ich werde euch überzeugen von meinem Talent." Mit dieser Aussage betritt der 26-jährige Schauspieler mit dem berühmten Namensvetter das DSDS-Studio. Napoleon ist ein Fan älterer Musik. "In den älteren Musikstücken, da findet man irgendwie einen Charme, den es in den neuen Musikstücken nicht so wirklich gibt." Daher hat er sich das Lied "Ganz in Weiß" von Roy Black für sein Casting ausgesucht. Ob das das richtige Lied ist, um die Jury zu überzeugen? Für Verwirrung sorgt zu Beginn seines Auftritts zunächst nicht nur sein seltener Name, sondern auch seine Juryjoker-Auswahl. Napoleon nimmt Dieters CD einfach mit ins Studio. Ivanildo Kembel 40 Jahre, aus Landsmeer (Niederlande) Beruf: Sänger Song: "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars Juryjoker: Dieter Bohlen "Mein Ziel ist Number Uno. Ich will alles geben. Und ich will in die Live-Shows." Ivanildos Ziel ist klar: Er will es bei DSDS richtig weit bringen. Der 40-jährige Niederländer hat seine Leidenschaft, das Singen, zum Beruf gemacht. Durch seine Bühnenerfahrung ist e In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin David, Michelle, H.P. Baxxter, Dieter Bohlen Originaltitel: Deutschland sucht den Superstar