VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Unter die Haut USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Andy Flynn glaubt, in den Hollywood Hills ein Traumhaus für sich, Sharon und Rusty entdeckt zu haben und schleppt Provenza und Buzz hin, um es für Sharon zu dokumentieren. Im Pool des Hauses liegt die Leiche der Maklerin. Sie wird als Heather Lutz identifiziert. Doktor Morales stellt bei der Obduktion fest, dass ihr Körper zu 15 Prozent aus illegalen Implantaten besteht. Die Auswertung ihres Computers führt die Ermittler zu ihrem Operateur. In ihrer Patientenakte hat Heather als Kontaktpersonen zwei Freunde angegeben, Craig Conley, einen Verkäufer von Luxuskosmetik und David Irvin, einen Zahnarzt. Wie sich herausstellt, hat Heather von beiden Männern Unterhaltszahlungen für ihren achtjährigen Sohn kassiert, der bei ihren Eltern lebt. Und auch sonst hat sie viele Kunden und Kollegen nach Strich und Faden betrogen, so dass es kaum jemanden gibt, der kein Motiv hätte, sie umzubringen. Jetzt gilt es für das Team von Major Crimes, den wahren Täter herauszufiltern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Steve Robin Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine