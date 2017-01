Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Criminal Minds Der Feuerteufel USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Los Angeles werden in einem ausgebrannten Gebäude die verkohlten Leichen zweier vermisster Jugendlicher gefunden. Die Tat ähnelt einem älteren Verbrechen. Hotch und die BAU vermuten, dass es sich um denselben Täter handelt, obwohl er sein Schema leicht verändert hat. Als schließlich die 16-jährige Francesca auf offener Straße entführt wird, müssen die Agents schnell handeln: Der Täter wartet nicht lange, bis er seine Opfer möglichst qualvoll sterben lässt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

