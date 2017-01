Sat.1 20:15 bis 22:30 Reportage 15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben D 2016 16:9 HDTV Merken Die Deutschen sind wahre Hygiene-Fanatiker: Allein 2015 kauften sie für rund 17,5 Milliarden Euro Körper- und Haushaltshygieneprodukte. In Sachen Körperhygiene geben wir von allen Europäern das meiste Geld für Deo und Co. aus. Doch auch beim Putzen halten wir uns ran: Im Durchschnitt wienern wir pro Woche 4,7 Stunden unser Heim - und das selbst! Doch welche Hausmittel helfen uns dabei? Und wie wäscht man sich richtig die Hände? Diese Doku klärt auf! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben