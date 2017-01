RTS Deux 20:40 bis 22:35 Sonstiges Les aventuriers F, I 1967 Stereo Untertitel Merken Manu est fou de pilotage, Roland est un génie de la mécanique. Liés par une amitié profonde, Roland et Manu rêvent d'aventures. Laetitia, une jeune femme indépendante, qui sculpte la tôle au chalumeau, se joint à eux. Les trois amis bricolent et se retrouvent dans l'atelier de Roland. On offre à Manu une grosse somme pour qu'il passe en avion sous l'Arc de Triomphe. Il échoue à cause d'un drapeau. Pour avoir remonté les Champs-Elysées en planeur, à cause de ce pari fou qu'il a finalement perdu, Manu se voit retirer sa licence d'aviateur. Roland explose son prototype sur un circuit et Laetitia a de mauvaises critiques lors de sa première exposition. Une nouvelle aventure se présente à eux sous la forme d'un trésor perdu au large des côtes du Congo. Un avion s'est abîmé en mer. Il contient la mallette d'un milliardaire belge qui quittait le pays, 500 millions. Les trois amis partent. Sur place, leurs recherches sont facilitées par la présence du pilote rescapé de l'avion, un looser qui veut son lot? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Manu) Lino Ventura (Roland) Joanna Shimkus (Laetitia) Serge Reggiani (le pilote) Hans Meyer (le mercenaire) Jean Darie (le frisé) Jean Trognon (Yvette) Originaltitel: Les aventuriers Regie: Robert Enrico Drehbuch: Robert Enrico, Pierre Pellegri, José Giovanni Kamera: Jean Boffety Musik: François de Roubaix Altersempfehlung: ab 12