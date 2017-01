RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-25 04:45 Merken Benedikt erfährt, dass ein Investor seines Bauprojektes damit droht, abzuspringen. Obwohl er Ringo versichert, den Investor umzustimmen, setzt ihn die Situation doch mehr unter Druck, als ihm lieb ist. Schließlich gefährdet ein Scheitern des Bauprojektes die Existenz seiner Firma. Benedikts Anspannung entlädt sich an Andrea. Die beiden sind weiter voneinander entfernt als je zuvor. Und dann muss Benedikt auch noch erkennen, dass der Investor nur bleibt, wenn Robert in das Projekt einsteigt... Roberts lange verdrängter Schmerz um ein verstorbenes Kind kommt wieder hervor. Wie üblich versucht Robert, auf seine ganz private Weise mit den Erinnerungen umzugehen. Doch als er an Christas Grab auf Andrea trifft, gesteht er ihr die Wahrheit. Andrea muss die Offenbarung erst einmal verdauen. Nachdem Robert nun das lang gehütete Geheimnis nicht mehr alleine mit sich herumträgt, zieht er auch Irene ins Vertrauen, sehr zu deren Erleichterung. Sina gelingt es dank Easys Einsatz, ohne Lukas' Wissen, eine Probe seiner Nährlösung aus dem Labor zu schmuggeln. Zu ihrer Überraschung ergibt die Analyse, dass Lukas seine Bakterien mit Menschen- statt wie sie mit Tierblut füttert. Dass Lukas offenbar mehr weiß als sie, wurmt Sina so sehr, dass sie ihre Nährlösung sofort mit ihrem eigenen Blut ansetzt und dem perplexen Lukas entschlossen eine Ansage macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns