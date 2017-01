RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Mistresses Die Falle schnappt zu USA, GB 2015 2017-01-25 23:05 Merken Nach einem One-Night-Stand mit Niko erwartet Harry die Kündigung seines Chefs. Er will ihm zuvorkommen und begibt sich mit Hilfe der Agentin Arielle Greenburg auf Jobsuche. Obwohl das Mutter-Tochter-Enkelin-Treffen zunächst harmonisch beginnt, belauscht Lucy später einen Streit zwischen April und ihrer Mutter Marjorie. In Vivians Abwesenheit geben sich Alec und Karen ihrer Lust hin - aber durfte das passieren? Der Rosenkrieg zwischen Luca und Calista nimmt seinen Lauf: um Lucas Untreue nachweisen zu können, soll Joss ihn vor versteckter Kamera verführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Rob Mayes (Mark) Jennifer Esposito (Calista Raines) Noam Jenkins (Luca) Originaltitel: Mistresses Regie: John Scott Drehbuch: Jerica Lieberman, Molly Margraf Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12