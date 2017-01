RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Der Hochstapler GB 1996 Stereo Merken Dangerfield und seine Kollegen sind besorgt, als sich wiederholt Patienten nach einem unbekannten, neuen Doktor erkundigen, der angeblich Mitglied ihrer Praxisgemeinschaft sei. Die Besorgnis wird jedoch zunächst vom Alltagsgeschehen überdeckt: Paul Dangerfield wird angefordert, um den Tod eines Selbstmörders zu bestätigen. Paul bemerkt nicht, dass er während seiner Arbeit vor Ort von einem Fremden beobachtet und fotografiert wird. Zurück in seinem Hotelzimmer studiert der Fremde - Matthew Davidson - mit großer Sorgfalt die Ergebnisse seines geheimen Tuns, um sich dann mit Hilfe von Kleidung und Schminke in eine perfekte Imitation des Arztes Paul Dangerfield zu verwandeln. In seiner neuen Gestalt verschafft Davidson sich dann in verschiedenen Apotheken einen großen Vorrat an Medikamenten. Kurze Zeit später wird Paul Dangerfield erneut an den geheimnisvollen Doktor erinnert, denn mehrere seiner Patienten beziehen sich auf angeblich von Paul durchgeführte Krankenbesuche, die er selbst jedoch nie gemacht hat. Als klar wird, dass der "Hochstapler" nicht nur Pauls Namen und Aussehen benutzt, sondern darüber hinaus eigene Rezepte ausschreibt und Behandlungen vornimmt, wird die Sache brenzlig. Der Mann muss gestoppt werden, bevor sein Tun ernsthafte Konsequenzen bekommt. Doch bevor der Unbekannte dingfest gemacht werden kann, werden bei einem örtlichen Chemiker gefährliche Drogen gestohlen, und kurz darauf wird ein Hotelgast tot aufgefunden.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Paul Dangerfield) Tamzin Malleson (Al Dangerfield) Fiona Victory (Dr. Annie Robbins) Roderick Smith (Sgt. Lardner) Eleanor Martin (WPC Georgie Cudworth) Tim Vincent (Marty Dangerfield) Michael Melia (DI Frank Dagley) Originaltitel: Dangerfield Regie: Robert Walker Drehbuch: Peter J. Hammond Kamera: John Kenway

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 249 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 124 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 69 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 49 Min.