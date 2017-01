RTL Plus 20:15 bis 20:55 Krimiserie Monk Mr. Monk gegen den Nudisten USA 2007 Stereo Merken Ausgerechnet an einem Strand für Nudisten wird die Leiche einer jungen Frau gefunden - ein absoluter Albtraum für Monk, dem nun neben dem Sand in seinen Schuhen auch noch der Anblick nackter Menschen zu schaffen macht. Schnell ist ein Verdächtiger gefunden: Monk ist davon überzeugt, dass kein anderer als der Anführer der Nudisten als Täter in Frage kommt. Um den unbekleideten Mann so schnell wie möglich hinter Gitter zu bringen, entwickelt Monk die absurdesten Theorien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Diedrich Bader (Chance Singer) Alfred Molina (Peter Magneri) Angela Kinsey (Arlene Boras) Originaltitel: Monk Regie: Randy Zisk Drehbuch: Tom Gammill, Max Pross Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 256 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 131 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 76 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 56 Min.