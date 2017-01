sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Schlagabtausch USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vincent setzt alles daran herauszufinden, wer hinter dem Bestien-Kopfgeld steckt. Um Informationen über "Graydal" zu erhalten, beginnt er undercover für die Sicherheitsfirma zu arbeiten. Dort erhält er den Auftrag, zusammen mit der Serienmörderin Diane einen USB-Stick zu stehlen. Wird sich Vincent auf die dunklen Geschäfte von "Graydal" einlassen? Unterdessen übernimmt Agent Dylan die Fahndung nach Vincent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Special Agent Catherine Chandler) Jay Ryan (Dr. Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Captain Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) AnnaLynne McCord (Dianne Vaughn) Dayo Ade (Dawes) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Farhad Mann Drehbuch: Vanessa Rojas Kamera: Bruce Chun Altersempfehlung: ab 12

